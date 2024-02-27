Макрон: Франция не ведет переговоры об истребителях Mirage с Украиной

Франция сейчас не ведет переговоры о возможности поставок Киеву своих истребителей Mirage. Такое заявление сделал французский лидер Эмманюэль Макрон, трансляция выступления велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х*.
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