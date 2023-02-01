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«Барселона» до автогола Кунде не пропускала в 4 матчах подряд

«Барселона» прервала серию из 4 сухих матчей. В перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (2:1) Жюль Кунде забил гол в свои ворота на 85-й минуте.

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