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Предполагаемую стратегию Си при Трампе сравнили со стилем Дона Корлеоне

Предполагаемую стратегию Си при Трампе сравнили со стилем Дона Корлеоне

Китай приступил к реализации ответных мер в отношении США. Предполагаемую стратегию Си Цзиньпина при избранном президенте Дональде Трампе уже сравнили со стилем Дона Корлеоне, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times (FT).

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