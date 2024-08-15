Посол Келин прокомментировал высылку военного атташе РФ из Британии

Великобритания пошла на недружественные меры в отношении России, чтобы заработать политические очки перед выборами, однако эти действия повредили прежде всего самой стране, сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
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