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Посол Келин прокомментировал высылку военного атташе РФ из Британии

Посол Келин прокомментировал высылку военного атташе РФ из Британии

Великобритания пошла на недружественные меры в отношении России, чтобы заработать политические очки перед выборами, однако эти действия повредили прежде всего самой стране, сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

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