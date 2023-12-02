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«Знают друг друга с девяти лет»: звезды российского тенниса сыграли свадьбу

«Знают друг друга с девяти лет»: звезды российского тенниса сыграли свадьбу

Российские теннисисты Александр Шевченко и Анастасия Потапова 1 декабря 2023 года сыграли свадьбу. Церемония прошла во Дворце бракосочетания в Санкт-Петербурге, где спортсмены проведут заключительный турнир в календарном году «Трофеи Северной Пальмиры».

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