«Знают друг друга с девяти лет»: звезды российского тенниса сыграли свадьбу

Российские теннисисты Александр Шевченко и Анастасия Потапова 1 декабря 2023 года сыграли свадьбу. Церемония прошла во Дворце бракосочетания в Санкт-Петербурге, где спортсмены проведут заключительный турнир в календарном году «Трофеи Северной Пальмиры».