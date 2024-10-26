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Звёздам - миллионы, русским - копейки: Несостоявшихся патриотов пристыдили - Поплавская в деле

Пока звёздам платят миллионы из госбюджета за танцы на сцене, русским дают сущие копейки за потерю родного дома.

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