Правительство Сахалинской области вручает ключи от новых квартир семьям Долинского района

В Долинском районе состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир. Более тридцати двух семей получили новое жилье абсолютно бесплатно в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
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