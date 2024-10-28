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Правительство Сахалинской области вручает ключи от новых квартир семьям Долинского района

Правительство Сахалинской области вручает ключи от новых квартир семьям Долинского района

В Долинском районе состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир. Более тридцати двух семей получили новое жилье абсолютно бесплатно в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

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