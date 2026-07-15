Цена нефти марки Brent поднялась выше $85 за баррель По данным торгов, в понедельник цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигала $85,41 за баррель.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $85 за баррель По данным торгов, в понедельник цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигала $85,41 за баррель.
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