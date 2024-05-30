МО РФ сообщило о срыве ротации ВСУ в зоне ответственности войсковой группировки «Север»

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 Минобороны России сообщило, что ударная группа российской армейской авиации успешно сорвала перегруппировку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности войсковой группировки «Север».
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