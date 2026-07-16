Лавров обсудил сотрудничество с Гвинеей-Бисау на фоне исторических связей

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с коллегой из Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау дальнейшее укрепление отношений, заложенных в период борьбы за независимость, чтобы развивать сотрудничество в современной многополярной системе.
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