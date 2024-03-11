"Где у нас все плохо?" Сорвав съемки об "умирающей России", актер Селин не остановился

Все, конечно, знают о том, как поступил актер Сергей Селин, знаменитый Дукалис из "Улицы разбитых фонарей", когда во время недавней съемки малолетний "режиссер" заставлял его читать текст об "умирающей России" и "умирающих малых городах".
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