В Японии сменят министра экономики и партийных тяжеловесов из-за «откатов»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о своем намерении заменить министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуру и нескольких влиятельных политиков в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которые подозреваются в получении «откатов».
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