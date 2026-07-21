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Янтарная кислота: как применять для садовых и комнатных растений

Янтарная кислота: как применять для садовых и комнатных растений

Янтарную кислоту часто путают с удобрением, но это не так. Она не содержит азота, фосфора или калия, а работает как биостимулятор: активирует обмен веществ, помогает корням усваивать питание и защищает растения от стресса.

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