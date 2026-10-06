В школах Барнаула прошли мероприятия ко Дню гражданской обороны

4 октября в России ежегодно отмечают День гражданской обороны. В рамках этой даты в школах Барнаула проходят тематические встречи с сотрудниками МЧС и специалистами ГОЧС, сообщает пресс-служба городской администрации.
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