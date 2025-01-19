“Очень скоро” выйдет демка Total Chaos, полноценного ремейка одного из лучших мод...

“Очень скоро” выйдет демка Total Chaos, полноценного ремейка одного из лучших модов для DoomВышедший в 2018 году Total Chaos считается одним из лучших модов для Doom – тотальная конверсия, превращающая демонический FPS от id Software в мрачное, лоу-фай хоррор-приключение.