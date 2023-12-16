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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмил Райкович: «Автодор» переживает перемены и в последнее время играет лучше»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович оценил расклад сил перед матчем Единой лиги ВТБ с «Автодором». «Наша главная цель – продолжать прогресс от игры к игре, показывать баскетбол ЦСКА и укреплять свою позицию в турнире.

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