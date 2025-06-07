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Царьград

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По штабу ВС России ударил Taurus? Зеленский хвастается новой ракетой: Жесточайший ответ Путина закрыл рот Мерцу. Число убитых идёт на тысячу

На фоне сообщений, что обещанные Киеву немецкие Taurus на самом деле давно пришли и ВСУ ждут лишь отмашки от Берлина, Зеленский задним числом похвастался новой ракетой, место проведения испытаний которой ранее были уничтожены вместе с проверяющими из стран НАТО.

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