По штабу ВС России ударил Taurus? Зеленский хвастается новой ракетой: Жесточайший ответ Путина закрыл рот Мерцу. Число убитых идёт на тысячу

На фоне сообщений, что обещанные Киеву немецкие Taurus на самом деле давно пришли и ВСУ ждут лишь отмашки от Берлина, Зеленский задним числом похвастался новой ракетой, место проведения испытаний которой ранее были уничтожены вместе с проверяющими из стран НАТО.