Количество отказов клиентов от криптоприложений сократилось на 35% благодаря SDK Regtech Sumsub Travel Rule

Компания Sumsub представила SDK-решение для соблюдения Travel Rule — международного стандарта FATF (Правило 16), обязывающего поставщиков виртуальных активов (VASPs) передавать данные отправителя и получателя при криптовалютных переводах.
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