Экономист Кульбака: пошлины США грозят серьезным мировым кризисом

Американские пошлины грозят всему миру серьезным кризисом. Об этом в беседе с 360.ru предупредил экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака, комментируя новость о том, что Дональд Трамп ввел их даже для необитаемого архипелага, где обитают одни пингвины.