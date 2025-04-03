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Экономист Кульбака: пошлины США грозят серьезным мировым кризисом

Экономист Кульбака: пошлины США грозят серьезным мировым кризисом

Американские пошлины грозят всему миру серьезным кризисом. Об этом в беседе с 360.ru предупредил экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака, комментируя новость о том, что Дональд Трамп ввел их даже для необитаемого архипелага, где обитают одни пингвины.

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