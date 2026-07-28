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ТАСС

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В Ставрополе задержали предпринимателей за невыполнение требований по репатриации денег

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали двух руководителей крупных промышленных предприятий, которые подозреваются в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте.

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