Си Цзиньпин и С. Рамафоса объявили о повышении уровня китайско-южноафриканских отношений

Пекин, 2 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамафоса в понедельник в Пекине объявили о повышении двусторонних отношений до уровня всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху.