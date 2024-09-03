Си Цзиньпин и С. Рамафоса объявили о повышении уровня китайско-южноафриканских отношений

Пекин, 2 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамафоса в понедельник в Пекине объявили о повышении двусторонних отношений до уровня всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху.
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