Школьники отравились шоколадкой, а «ведьму» оштрафовали на 500 тысяч: что произошло, пока вы спали Суд в Ярославской области приговорил к 10 годам лишения свободы 48-летнего жителя города Тутаев, который от лица юноши вел интимную переписку с двумя девочками 13 и 14 лет, а одну из них пытался изнасиловать.