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Живая Кубань

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Школьники отравились шоколадкой, а «ведьму» оштрафовали на 500 тысяч: что произошло, пока вы спали

Школьники отравились шоколадкой, а «ведьму» оштрафовали на 500 тысяч: что произошло, пока вы спали

Школьники отравились шоколадкой, а «ведьму» оштрафовали на 500 тысяч: что произошло, пока вы спали Суд в Ярославской области приговорил к 10 годам лишения свободы 48-летнего жителя города Тутаев, который от лица юноши вел интимную переписку с двумя девочками 13 и 14 лет, а одну из них пытался изнасиловать.

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