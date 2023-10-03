Школьники отравились шоколадкой, а «ведьму» оштрафовали на 500 тысяч: что произошло, пока вы спали Суд в Ярославской области приговорил к 10 годам лишения свободы 48-летнего жителя города Тутаев, который от лица юноши вел интимную переписку с двумя девочками 13 и 14 лет, а одну из них пытался изнасиловать.
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