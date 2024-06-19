Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Польская «гэбня» пришла к организаторам антивоенного пикета

Польская «гэбня» пришла к организаторам антивоенного пикета

Польские спецслужбы утром во вторник провели обыски в квартирах активистов, которые накануне проводили акцию протеста возле посольства Украины в Варшаве, выражая возмущение попытками втянуть Польшу в боевые действия в угоду США.

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