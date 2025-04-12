Малое Магелланово Облако разрушается, заявили японские ученые

Новые данные космического телескопа Gaia показали, что Малое Магелланово Облако (ММО) – карликовая галактика, расположенная в 200 тысячах световых лет от Земли, – постепенно разрушается под воздействием гравитации своего более крупного соседа, Большого Магелланова Облака (БМО).