Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

25 подписчиков

Ронни О’Салливан нарисовал мрачную картину своих шансов на звание Чемпиона мира по снукеру

Ронни О’Салливан нарисовал мрачную картину своих шансов на звание Чемпиона мира по снукеру

Легендарный игрок всех времен Ронни О’Салливан поделился в интервью своими размышлениями о возможных результатах на Чемпионате мира 2025 по снукеру, сообщает metrouk Ронни О’Салливану не хватает уверенности в своей игре (фото: metrouk)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции турнира Ронни О’Салливан признался, что считает даже один выигранный матч на предстоящем Чемпионате мира по снукеру большим достижением, если он все же решит принять в нем участие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх