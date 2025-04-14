Ронни О’Салливан нарисовал мрачную картину своих шансов на звание Чемпиона мира по снукеру

Легендарный игрок всех времен Ронни О’Салливан поделился в интервью своими размышлениями о возможных результатах на Чемпионате мира 2025 по снукеру, сообщает metrouk Ронни О’Салливану не хватает уверенности в своей игре (фото: metrouk)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции турнира Ронни О’Салливан признался, что считает даже один выигранный матч на предстоящем Чемпионате мира по снукеру большим достижением, если он все же решит принять в нем участие.