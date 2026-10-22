Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Сборная шеф-поваров Татарстана вернулась с двумя золотыми медалями с международных чемпионатов в Индонезии и Тунисе.
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