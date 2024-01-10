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Bloomberg: арест экс-главы МВД Польши ввергает страну в политический хаос

Bloomberg: арест экс-главы МВД Польши ввергает страну в политический хаос

Арест экс-министра МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика, которые были задержаны в президентском дворце в Варшаве, ведет к углублению конституционного кризиса в стране после того, как на выборах победили "проевропейцы" во главе с Дональдом Туском.

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