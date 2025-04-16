16 тысяч за билет: Стали известны заработки Галкина* в Европе

Юморист-иноагент Максим Галкин* отправился в двухмесячные гастроли по Германии.На каких площадках выступает артист, как продаются билеты и сколько может заработать супруг Аллы Пугачевой, пишет издание URA.
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