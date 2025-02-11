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  • саша пупкин
    Придурок))) Не хера вам делать в Сибири. Слишком хорошо для вас))) Будете сидеть в своем с(з)аду))))Латыш в Европарла...
  • Гарий Щерба
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    А как же  НАЦИСТСКИМ ПОДОНКАМ  без  РАБОВ , БЕСПЛАТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  и  ОБСЛУЖАЩЕГО ПЕРСОНАЛА  да  ЗАКАБАЛЁННЫХ  мужи...Рада одобрила при...

Обандерившийся Асеев: «В Донецк не вернусь – они меня ненавидят»

Обандерившийся Асеев: «В Донецк не вернусь – они меня ненавидят»

Воевавший в ВСУ бывший донецкий журналист Станислав Асеев, ранее осужденный в ДНР по обвинению в шпионаже и выданный Киеву по обмену, признался, что уже даже не представляет такого, чтобы Донецк стал украинским.

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