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Царьград

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Сирийцы опубликовали кадры с десятками брошенных войсками Асада русских танков

Сирийцы опубликовали кадры с десятками брошенных войсками Асада русских танков

Новым властям Сирии досталось очень много трофейной техники русского производства.В Интернете появились кадры брошенных баз войск Башара Асада с танками производства России и СССР.

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Комментарии
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В С
И где там десятки ? Несколько единиц аварийной техники.
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