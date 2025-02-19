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Царьград

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Заглушки вне закона. В России могут запретить продажу аксессуаров для авторемней

Заглушки вне закона. В России могут запретить продажу аксессуаров для авторемней

Именно ремни спасают больше всего жизней при тяжёлых ДТППродажу заглушек для ремней безопасности в автомобилях могут запретить в России.

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