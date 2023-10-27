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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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У создателя оригинальной Fallout есть дизайн продолжения, о котором он никому н...

У создателя оригинальной Fallout есть дизайн продолжения, о котором он никому н...

У создателя оригинальной Fallout есть дизайн продолжения, о котором он никому не расскажетТим Кейн, один из ведущих разработчиков первой Fallout и автор ее оригинального дизайна, говорит, что у него есть секретный план по созданию продолжения, которое никто никогда не увидит.

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