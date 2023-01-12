Джа Морэнт поставил сверху с сопротивлением Якоба Пелтля

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт стал автором эффектного данка в матче с «Сан-Антонио» (135:129). Морэнт поставил сверху с сопротивлением центрового «Сперс» Якоба Пелтля.
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