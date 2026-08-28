В Отрадном прошло совещание по вопросам безопасности и правопорядка

В районе Отрадное состоялось рабочее совещание с участием главы управы, его заместителей по безопасности и руководителей образовательных учреждений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Во дворе на Карго...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым