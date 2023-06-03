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С 5 по 30 июня изменится расписание движения электричек Ленинградского направления

С 5 по 30 июня изменится расписание движения электричек Ленинградского направления

Изменения связаны с работами на станции «Крюково».В связи с работами на станции «Крюково» в рамках подготовки к запуску МЦД-3 c 5 по 30 июня изменится расписание движения электричек, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

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