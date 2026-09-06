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Росздравнадзор отзывает шесть партий ирландского препарата «Омнипак» из-за нарушений качества

Росздравнадзор отзывает шесть партий ирландского препарата «Омнипак» из-за нарушений качества

Росздравнадзор объявил об отзыве шести партий препарата «Омнипак», произведённого в Ирландии. Решение связано с выявленными нарушениями качества, которые могут повлиять на безопасность и эффективность препарата.

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