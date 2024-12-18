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ФСБ задержала исполнителя убийства начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова

ФСБ задержала исполнителя убийства начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно с сотрудниками Следственного комитета (СК) РФ и МВД задержала исполнителя теракта, в результате которого 17 декабря в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

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