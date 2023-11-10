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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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IBM инвестирует $500 млн в ИИ-стартапы, ориентированные на корпоративных клиент...

IBM инвестирует $500 млн в ИИ-стартапы, ориентированные на корпоративных клиент...

IBM инвестирует $500 млн в ИИ-стартапы, ориентированные на корпоративных клиентовКомпания IBM учредила фонд Enterprise AI Venture Fund, который поддержит стартапы, занятые разработкой ИИ-продуктов, рассчитанных на корпоративных клиентов.

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