NS: Хакеры могут применять ИИ для кражи данных с помощью излучения HDMI-кабеля

Способ актуальнее всего при использовании аналоговых соединений, таких как VGA. HDMI и DVI. Ученые показали, что ИИ способен проанализировать излучение, которое исходит от провода на расстоянии нескольких метров.
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