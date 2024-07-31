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  • Alex Zim
    ИИ под руководством Запада ускоренно внедряется в России. Тихо, без оголтело и лживой пропаганды враги берут в свои р...Подключение Chat...

Якутские помолвочные кольца — идеальный выбор для важного события

Якутские помолвочные кольца — идеальный выбор для важного события

Помолвка — старинная и красивая традиция, которая остается в памяти на всю жизнь. Это особенное событие, символизирующее начало общей судьбы двух влюбленных людей, а подтверждением этого решения становится кольцо.

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