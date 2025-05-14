Народный календарь 14 мая радует нас днем Еремея Запашника. Из полезного — распахивать поля, ходить в гости и принимать гостей, устроить домашнее чаепитие с близкими.
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Народный календарь 14 мая радует нас днем Еремея Запашника. Из полезного — распахивать поля, ходить в гости и принимать гостей, устроить домашнее чаепитие с близкими.