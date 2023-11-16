Рецензия: Асия – «Шекспир». Будь самой горькой из моих потерь

2023, Lotus Music Оценка: 8 из 10. На стихи Шекспира когда-то пела Алла Пугачёва. Песня так и называлась – «Сонет Шекспира».
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