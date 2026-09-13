Отставной полковник США говорит, что Украину надо «добить» до зимы, а ключ — не только фронт у Запорожья, но и возможная смена Герасимова до конца сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сила в правде237 подписчиков
Популярные статьи
- Потери «Азова» превысили 27 тысяч: Контрудары Драпатого под Волчанском привели к массовой гибели украинских бойцов и латиноамериканских наёмников
- Москва не намерена обсуждать буферную зону вдоль границы — заявление Путина
- Будущее Украины решит Путин. Британский политик объяснил, почему Зеленский не может остаться
Свежие комментарии
- Потери «Азова» пр...
- Драпатый промахну...
- Суровикин обрушит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым