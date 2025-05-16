4 самых мертвых города в США: отсюда бегут без оглядки

ВС

Вадим Скоробогатов

И это страна...как бы с самой сильной экономикой?????Ну да...За пустую бумагу скупают по всем странам ресурсы...И те ИДИОТЫ с ними таргуют и берут эти фантики аж соплями исходят...ОХРЕНЕТЬ.