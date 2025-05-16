США чаще всего ассоциируют с процветанием и достатком, но многие города в этой стране просто вымирают.
4 самых мертвых города в США: отсюда бегут без оглядки
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
И это страна...как бы с самой сильной экономикой?????Ну да...За пустую бумагу скупают по всем странам ресурсы...И те ИДИОТЫ с ними таргуют и берут эти фантики аж соплями исходят...ОХРЕНЕТЬ.
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16 час.
Владимир Алтайцев
а почему не назван ни один город.7
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13 час.
oleg geraskin
1. Детройт, Мичиган; 2.Сент-Луис, Миссури; 3. Гэри, Индиана; 4. Сан-Франциско, Калифорния. Разве по картинкам не понятно? 😀 Шутка. Смотрите по ссылке первоисточник.
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7 час.
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