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TRENDYMEN

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Свежие комментарии

  • oleg geraskin
    1. Детройт, Мичиган; 2.Сент-Луис, Миссури; 3. Гэри, Индиана;    4. Сан-Франциско, Калифорния. Разве по картинкам не п...4 самых мертвых г...
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4 самых мертвых города в США: отсюда бегут без оглядки

4 самых мертвых города в США: отсюда бегут без оглядки

США чаще всего ассоциируют с процветанием и достатком, но многие города в этой стране просто вымирают.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
И это страна...как бы с самой сильной экономикой?????Ну да...За пустую бумагу скупают по всем странам ресурсы...И те ИДИОТЫ с ними таргуют и берут эти фантики аж соплями исходят...ОХРЕНЕТЬ.
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16 час.
Владимир Алтайцев
а  почему  не назван  ни  один  город.7
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13 час.
oleg geraskin
1. Детройт, Мичиган; 2.Сент-Луис, Миссури; 3. Гэри, Индиана;    4. Сан-Франциско, Калифорния. Разве по картинкам не понятно? 😀 Шутка. Смотрите по ссылке первоисточник.
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7 час.
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