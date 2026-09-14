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Новая загадка от ЕСПЧ: массовый отказ в правосудии по российским делам как «свидетельство уважения прав человека» со стороны суда

В опубликованном 3 сентября 2026 г. решении по делу Lebedeva and others v Russian Federation (далее — Lebedeva and others) ЕСПЧ сумел в очередной раз удивить как своих самых рьяных сторонников, так и критиков.

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