Бывший врач Эриксена в «Тоттенхэме»: «Я подумал: «Боже мой! Неужели мы чего-то не заметили?» Но результаты его тестов идеальны»

Профессор Санджай Шарма, который проводил кардиологические тесты для Кристиана Эриксена с 2013 по 2020 год, когда футболист играл за «Тоттенхэм», высказался о ситуации, случившейся во время вчерашней игры между Данией и Финляндией.
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