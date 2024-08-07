Пельмени, запечённые в сметанно-томатном соусе

Что может быть вкуснее, чем домашние пельмени? Покупные, естественно, ни в какое сравнение не идут. Но иногда просто элементарно нет времени, чтобы заниматься лепкой домашних пельменей, тогда на выручку идут замороженные полуфабрикаты из магазина.