Юки Цунода о проблемах сезона-2025: «У меня слишком большое эго, чтобы заставить себя менять стиль пилотажа»

Резервный пилот «Ред Булл» Юки Цунода рассказал о том, с какими проблемами столкнулся по ходу сезона-2025, по итогам которого потерял постоянное место в «Формуле-1».
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