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Газета.ру

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Политик Баденок: Лондон не должен притворяться, что живет в конце истории

Политик Баденок: Лондон не должен притворяться, что живет в конце истории

Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок обвинила британского премьер-министра Энди Бернема в «бездействии» и призвала его к надлежащему финансированию обороны на фоне якобы исходящей от России «угрозы».

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