Политнавигатор Βтοpжeниe ΒϹУ нa тeppитοpию Κуpcκοй οблacти cтaлο нe пepвοй, нο, пοжaлуй, caмοй дepɜκοй и мacштaбнοй οпepaциeй пpοтивниκa.
Вторжение в Курскую область: Первые политические итоги
Комментарии
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Александр
Да что вы? А куда денутся чехи,словаки,поляки,сербы с хорватами?Может болгары исчезнут,или белорусы? Хватит хрень нести.Образовывайтесь https://obrazovaka.ru/geografiya/slavyanskie-narody-spisok.html?ysclid=lzpbzwr15m504511153
Список славянских народов
Образовака
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8 час.
Андрей Павлов
Как все запущено!Я, знаете ли, в советской школе учился, и список славянских народов знаю не хуже вас. А если вы не поняли, что я имел в виду, то образовываться надо вам. Ладно, попробую разжевать для особо одаренных. Славяне, кроме русскоговорящих, уже давно плоть от плоти, кровь от крови Запад. А русскоговорящие уже тысячу лет как кость в горле у него. Хохлов они 30 лет перетягивают к чехам, словакам, полякам и т.п. в общее кубло. Церковь вон уже переформатировали. И тут им представляется возможность обеспечить уничтожение русскоговорящих друг другом, не теряя своих людей, как было в течение этой тысячи лет. Праздник! Именины сердца! А вам хочу сказать, что кроме эрудиции неплохо иногда и головные мозги задействовать.
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7 час.
М
ММ
Кричит, когда открываешь крышку?
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5 час.
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