Вторжение в Курскую область: Первые политические итоги

Андрей Павлов

Как все запущено!Я, знаете ли, в советской школе учился, и список славянских народов знаю не хуже вас. А если вы не поняли, что я имел в виду, то образовываться надо вам. Ладно, попробую разжевать для особо одаренных. Славяне, кроме русскоговорящих, уже давно плоть от плоти, кровь от крови Запад. А русскоговорящие уже тысячу лет как кость в горле у него. Хохлов они 30 лет перетягивают к чехам, словакам, полякам и т.п. в общее кубло. Церковь вон уже переформатировали. И тут им представляется возможность обеспечить уничтожение русскоговорящих друг другом, не теряя своих людей, как было в течение этой тысячи лет. Праздник! Именины сердца! А вам хочу сказать, что кроме эрудиции неплохо иногда и головные мозги задействовать.